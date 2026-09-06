Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:52
Yusuf
52
12:52
ذالك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخاينين ٥٢
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ٥٢
ذَٰلِكَ
ﳒ
لِيَعۡلَمَ
ﳓ
أَنِّي
ﳔ
لَمۡ
ﳕ
أَخُنۡهُ
ﳖ
بِٱلۡغَيۡبِ
ﳗ
وَأَنَّ
ﳘ
ٱللَّهَ
ﳙ
لَا
ﳚ
يَهۡدِي
ﳛ
كَيۡدَ
ﳜ
ٱلۡخَآئِنِينَ
ﳝ
٥٢
ﳞ
Я признаюсь в этом для того, чтобы мой муж знал, что я не изменила ему в его отсутствие, и что Аллах не помогает козням изменников.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی، یان ئافرهتهكه وتى (تهواوتر ئهوهیه ئهمانه قسهى ئافرهتهكهیه چونكه هێشتا یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له بهندینخانه نههاتۆته دهرهوه): تا عهزیزی میصر بزانێ كه من خیانهتم لێ نهكردووه به زینا كردن كاتێك كه خۆی له ماڵ نهبووه بهڵكو تهنها ویستێك بوو [
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)
] وه خوای گهورهش هیدایهتی نهخشهو پیلانی ناپاكان و خائینان نادات.