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Тафсир: Yusuf 12:52
Yusuf
52
12:52
ذالك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخاينين ٥٢
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ٥٢
ذَٰلِكَ
ﳒ
لِيَعۡلَمَ
ﳓ
أَنِّي
ﳔ
لَمۡ
ﳕ
أَخُنۡهُ
ﳖ
بِٱلۡغَيۡبِ
ﳗ
وَأَنَّ
ﳘ
ٱللَّهَ
ﳙ
لَا
ﳚ
يَهۡدِي
ﳛ
كَيۡدَ
ﳜ
ٱلۡخَآئِنِينَ
ﳝ
٥٢
ﳞ
Я признаюсь в этом для того, чтобы мой муж знал, что я не изменила ему в его отсутствие, и что Аллах не помогает козням изменников.
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السعدي Al-Sa'di
{ ذَلِكَ }
الإقرار، الذي أقررت
[أني راودت يوسف]
{ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ }
يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف، أني لم أخنه بالغيب،
أي:
لم يجر منِّي إلا مجرد المراودة، ولم أفسد عليه فراشه، ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني.
{ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ }
فإن كل خائن، لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره.