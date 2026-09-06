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Тафсир: Yusuf 12:50
Yusuf
50
12:50
وقال الملك ايتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ٥٠
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌۭ ٥٠
وَقَالَ
ﲙ
ٱلۡمَلِكُ
ﲚ
ٱئۡتُونِي
ﲛ
بِهِۦۖ
ﲜﲝ
فَلَمَّا
ﲞ
جَآءَهُ
ﲟ
ٱلرَّسُولُ
ﲠ
قَالَ
ﲡ
ٱرۡجِعۡ
ﲢ
إِلَىٰ
ﲣ
رَبِّكَ
ﲤ
فَسۡـَٔلۡهُ
ﲥ
مَا
ﲦ
بَالُ
ﲧ
ٱلنِّسۡوَةِ
ﲨ
ٱلَّٰتِي
ﲩ
قَطَّعۡنَ
ﲪ
أَيۡدِيَهُنَّۚ
ﲫﲬ
إِنَّ
ﲭ
رَبِّي
ﲮ
بِكَيۡدِهِنَّ
ﲯ
عَلِيمٞ
ﲰ
٥٠
ﲱ
Царь сказал: «Приведите его ко мне!». Когда к нему пришел посланец, он сказал: «Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки. Воистину, моему Господу известно об их кознях».
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Tafsir Muyassar
وقال الملك لأعوانه:
أخرجوا الرجل المعبِّر للرؤيا من السجن وأحضروه لي،
فلما جاءه رسول الملك يدعوه قال يوسف للرسول:
ارجع إلى سيدك الملك، واطلب منه أن يسأل النسوة اللاتي جرحن أيديهن عن حقيقة أمرهن وشأنهن معي; لتظهر الحقيقة للجميع، وتتضح براءتي، إن ربي عليم بصنيعهن وأفعالهن لا يخفى عليه شيء من ذلك.