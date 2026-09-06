Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:50
Yusuf
50
12:50
وقال الملك ايتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ٥٠
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌۭ ٥٠
وَقَالَ
ﲙ
ٱلۡمَلِكُ
ﲚ
ٱئۡتُونِي
ﲛ
بِهِۦۖ
ﲜﲝ
فَلَمَّا
ﲞ
جَآءَهُ
ﲟ
ٱلرَّسُولُ
ﲠ
قَالَ
ﲡ
ٱرۡجِعۡ
ﲢ
إِلَىٰ
ﲣ
رَبِّكَ
ﲤ
فَسۡـَٔلۡهُ
ﲥ
مَا
ﲦ
بَالُ
ﲧ
ٱلنِّسۡوَةِ
ﲨ
ٱلَّٰتِي
ﲩ
قَطَّعۡنَ
ﲪ
أَيۡدِيَهُنَّۚ
ﲫﲬ
إِنَّ
ﲭ
رَبِّي
ﲮ
بِكَيۡدِهِنَّ
ﲯ
عَلِيمٞ
ﲰ
٥٠
ﲱ
Царь сказал: «Приведите его ко мне!». Когда к нему пришел посланец, он сказал: «Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки. Воистину, моему Господу известно об их кознях».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ﴾ لَمَّا جَاءَهُ الرَّسُول وَأَخْبَرَهُ بِتَأْوِيلِهَا ﴿ٱئۡتُونِی بِهِۦۖ﴾ أَيْ بِاَلَّذِي عَبَّرَهَا ﴿فَلَمَّا جَاۤءَهُ﴾ أَيْ يُوسُف ﴿ٱلرَّسُولُ﴾ وَطَلَبَهُ لِلْخُرُوجِ ﴿قَالَ﴾ قَاصِدًا إظْهَار بَرَاءَته ﴿ٱرۡجِعۡ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسۡـَٔلۡهُ﴾ أَنْ يَسْأَل ﴿مَا بَالُ﴾ حَال ﴿ٱلنِّسۡوَةِ ٱلَّـٰتِی قَطَّعۡنَ أَیۡدِیَهُنَّۚ إِنَّ رَبِّی﴾ سَيِّدِي ﴿بِكَیۡدِهِنَّ عَلِیمࣱ ٥٠﴾ فَرَجَعَ فَأَخْبَرَ الْمَلِك فَجَمَعَهُنَّ