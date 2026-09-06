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Тафсир: Yusuf 12:49
Yusuf
49
12:49
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
ﲍ
يَأۡتِي
ﲎ
مِنۢ
ﲏ
بَعۡدِ
ﲐ
ذَٰلِكَ
ﲑ
عَامٞ
ﲒ
فِيهِ
ﲓ
يُغَاثُ
ﲔ
ٱلنَّاسُ
ﲕ
وَفِيهِ
ﲖ
يَعۡصِرُونَ
ﲗ
٤٩
ﲘ
Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды».
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Tafsir Fathul Majid
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