Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:49
Yusuf
49
12:49
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
ﲍ
يَأۡتِي
ﲎ
مِنۢ
ﲏ
بَعۡدِ
ﲐ
ذَٰلِكَ
ﲑ
عَامٞ
ﲒ
فِيهِ
ﲓ
يُغَاثُ
ﲔ
ٱلنَّاسُ
ﲕ
وَفِيهِ
ﲖ
يَعۡصِرُونَ
ﲗ
٤٩
ﲘ
Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
] دوای ئهوه ساڵێك دێت ژیان خۆش ئهبێت و باران دهبارێت و ئاوی نیل دێت (لهبهر ئهوهی زیاتر كشتوكاڵیان به ئاوی نیل ئهكرد نهك به باران) [
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)
] وه ترێ و ئهوانه ئهوشن و ههڵیئهگرن، یاخود ئاژهڵهكانتان شیریان زۆر دهبێت و دهیاندۆشن.