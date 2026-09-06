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Тафсир: Yusuf 12:48
Yusuf
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
ﱽ
يَأۡتِي
ﱾ
مِنۢ
ﱿ
بَعۡدِ
ﲀ
ذَٰلِكَ
ﲁ
سَبۡعٞ
ﲂ
شِدَادٞ
ﲃ
يَأۡكُلۡنَ
ﲄ
مَا
ﲅ
قَدَّمۡتُمۡ
ﲆ
لَهُنَّ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
قَلِيلٗا
ﲉ
مِّمَّا
ﲊ
تُحۡصِنُونَ
ﲋ
٤٨
ﲌ
Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ یَأۡتِی مِنۢ بَعۡدِ ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ السَّبْع الْمُخْصِبَات ﴿سَبۡعࣱ شِدَادࣱ﴾ مُجْدِبَات صِعَاب وَهِيَ تَأْوِيل السَّبْع الْعِجَاف ﴿یَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ﴾ مِنْ الْحَبّ الْمَزْرُوع فِي السِّنِينَ الْمُخْصِبَات أَيْ تَأْكُلُونَهُ فِيهِنَّ ﴿إِلَّا قَلِیلࣰا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ٤٨﴾ تَدَّخِرُونَ