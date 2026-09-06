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Тафсир: Yusuf 12:46
Yusuf
46
12:46
يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون ٤٦
يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعِ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦
يُوسُفُ
ﱗ
أَيُّهَا
ﱘ
ٱلصِّدِّيقُ
ﱙ
أَفۡتِنَا
ﱚ
فِي
ﱛ
سَبۡعِ
ﱜ
بَقَرَٰتٖ
ﱝ
سِمَانٖ
ﱞ
يَأۡكُلُهُنَّ
ﱟ
سَبۡعٌ
ﱠ
عِجَافٞ
ﱡ
وَسَبۡعِ
ﱢ
سُنۢبُلَٰتٍ
ﱣ
خُضۡرٖ
ﱤ
وَأُخَرَ
ﱥ
يَابِسَٰتٖ
ﱦ
لَّعَلِّيٓ
ﱧ
أَرۡجِعُ
ﱨ
إِلَى
ﱩ
ٱلنَّاسِ
ﱪ
لَعَلَّهُمۡ
ﱫ
يَعۡلَمُونَ
ﱬ
٤٦
ﱭ
Он сказал: «О Йусуф (Иосиф)! О правдивый муж! Поведай нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть может, они уразумеют».
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