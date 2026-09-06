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Тафсир: Yusuf 12:45
Yusuf
45
12:45
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
ﱋ
ٱلَّذِي
ﱌ
نَجَا
ﱍ
مِنۡهُمَا
ﱎ
وَٱدَّكَرَ
ﱏ
بَعۡدَ
ﱐ
أُمَّةٍ
ﱑ
أَنَا۠
ﱒ
أُنَبِّئُكُم
ﱓ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﱔ
فَأَرۡسِلُونِ
ﱕ
٤٥
ﱖ
Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал: «Я расскажу вам его толкование, только пошлите меня».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo akasema yule aliyeokoka na kuuawa kati ya marafiki wawili wa Yūsuf ndani ya jela, na akakumbuka habari ya Yūsuf baada ya muda kupita, «Mimi nitawapa habari ya tafsiri ya ndoto hii. Nitumeni kwa Yūsuf nipate kuwaletea uaguzi wake.»