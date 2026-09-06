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Тафсир: Yusuf 12:45
Yusuf
45
12:45
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
ﱋ
ٱلَّذِي
ﱌ
نَجَا
ﱍ
مِنۡهُمَا
ﱎ
وَٱدَّكَرَ
ﱏ
بَعۡدَ
ﱐ
أُمَّةٍ
ﱑ
أَنَا۠
ﱒ
أُنَبِّئُكُم
ﱓ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﱔ
فَأَرۡسِلُونِ
ﱕ
٤٥
ﱖ
Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал: «Я расскажу вам его толкование, только пошлите меня».
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العربية
Tafsir Muyassar
وقال الذي نجا من القتل من صاحبَي يوسف في السجن وتذكر بعد مدة ما نسي من أمر يوسف:
أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا، فابعثوني إلى يوسف لآتيكم بتفسيرها.