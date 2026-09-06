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Тафсир: Yusuf 12:44
Yusuf
44
12:44
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
قَالُوٓا۟ أَضْغَـٰثُ أَحْلَـٰمٍۢ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ ٤٤
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَضۡغَٰثُ
ﱂ
أَحۡلَٰمٖۖ
ﱃﱄ
وَمَا
ﱅ
نَحۡنُ
ﱆ
بِتَأۡوِيلِ
ﱇ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
ﱈ
بِعَٰلِمِينَ
ﱉ
٤٤
ﱊ
Они сказали: «Это - бессвязные сны! Мы не умеем толковать такие сновидения».
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوۤا۟﴾ هذه ﴿أَضۡغَـٰثُ أَحۡلَـٰمࣲۖ﴾ أخلاط ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَأۡوِیلِ ٱلۡأَحۡلَـٰمِ بِعَـٰلِمِینَ ٤٤﴾