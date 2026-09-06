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Тафсир: Yusuf 12:42
Yusuf
42
12:42
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
ﲡ
لِلَّذِي
ﲢ
ظَنَّ
ﲣ
أَنَّهُۥ
ﲤ
نَاجٖ
ﲥ
مِّنۡهُمَا
ﲦ
ٱذۡكُرۡنِي
ﲧ
عِندَ
ﲨ
رَبِّكَ
ﲩ
فَأَنسَىٰهُ
ﲪ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲫ
ذِكۡرَ
ﲬ
رَبِّهِۦ
ﲭ
فَلَبِثَ
ﲮ
فِي
ﲯ
ٱلسِّجۡنِ
ﲰ
بِضۡعَ
ﲱ
سِنِينَ
ﲲ
٤٢
ﲳ
Он попросил того, который, по его предположению, должен был спастись: «Напомни обо мне твоему господину». Но дьявол побудил его позабыть напомнить это его господину (или дьявол побудил Йусуфа забыть помянуть своего Господа), и он пробыл в темнице несколько лет.
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العربية
Tafsir Muyassar
وقال يوسف للذي علم أنه ناجٍ من صاحبيه:
اذكرني عند سيِّدك الملك وأخبره بأني مظلوم محبوس بلا ذنب، فأنسى الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف، فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات.