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Тафсир: Yusuf 12:41
Yusuf
41
12:41
يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ٤١
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًۭا ۖ وَأَمَّا ٱلْـَٔاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٤١
يَٰصَٰحِبَيِ
ﲋ
ٱلسِّجۡنِ
ﲌ
أَمَّآ
ﲍ
أَحَدُكُمَا
ﲎ
فَيَسۡقِي
ﲏ
رَبَّهُۥ
ﲐ
خَمۡرٗاۖ
ﲑﲒ
وَأَمَّا
ﲓ
ٱلۡأٓخَرُ
ﲔ
فَيُصۡلَبُ
ﲕ
فَتَأۡكُلُ
ﲖ
ٱلطَّيۡرُ
ﲗ
مِن
ﲘ
رَّأۡسِهِۦۚ
ﲙﲚ
قُضِيَ
ﲛ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲜ
ٱلَّذِي
ﲝ
فِيهِ
ﲞ
تَسۡتَفۡتِيَانِ
ﲟ
٤١
ﲠ
О мои товарищи по темнице! Один из вас будет разливать вино для своего господина, а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о котором вы спрашивали, уже предрешено».
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Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰصَـٰحِبَیِ ٱلسِّجۡنِ أَمَّاۤ أَحَدُكُمَا﴾ أَيْ السَّاقِي فَيَخْرُج بَعْد ثَلَاث ﴿فَیَسۡقِی رَبَّهُۥ﴾ سَيِّده ﴿خَمۡرࣰاۖ﴾ عَلَى عَادَته ﴿وَأَمَّا ٱلۡـَٔاخَرُ﴾ فَيَخْرُج بَعْد ثَلَاث ﴿فَیُصۡلَبُ فَتَأۡكُلُ ٱلطَّیۡرُ مِن رَّأۡسِهِۦۚ﴾ هَذَا تَأْوِيل رؤيا كما فَقَالَا مَا رَأَيْنَا شَيْئًا فَقَالَ ﴿قُضِیَ﴾ تَمَّ ﴿ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِی فِیهِ تَسۡتَفۡتِیَانِ ٤١﴾ سَأَلْتُمَا عَنْهُ صَدَّقْتُمَا أم كذبتما