Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:40
Yusuf
40
12:40
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
ﱨ
تَعۡبُدُونَ
ﱩ
مِن
ﱪ
دُونِهِۦٓ
ﱫ
إِلَّآ
ﱬ
أَسۡمَآءٗ
ﱭ
سَمَّيۡتُمُوهَآ
ﱮ
أَنتُمۡ
ﱯ
وَءَابَآؤُكُم
ﱰ
مَّآ
ﱱ
أَنزَلَ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
بِهَا
ﱴ
مِن
ﱵ
سُلۡطَٰنٍۚ
ﱶﱷ
إِنِ
ﱸ
ٱلۡحُكۡمُ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
لِلَّهِ
ﱻ
أَمَرَ
ﱼ
أَلَّا
ﱽ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
إِيَّاهُۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
ٱلدِّينُ
ﲃ
ٱلۡقَيِّمُ
ﲄ
وَلَٰكِنَّ
ﲅ
أَكۡثَرَ
ﲆ
ٱلنَّاسِ
ﲇ
لَا
ﲈ
يَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٠
ﲊ
Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
ما تعبدون من دون الله إلا أسماءً لا معاني وراءها، جعلتموها أنتم وآباؤكم أربابًا جهلا منكم وضلالا، ما أنزل الله من حجة أو برهان على صحتها، ما الحكم الحق إلا لله تعالى وحده، لا شريك له، أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره، وأن تعبدوه وحده، وهذا هو الدين القيم الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك، فلا يعلمون حقيقته.