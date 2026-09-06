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Тафсир: Yusuf 12:39
Yusuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ﱞ
ٱلسِّجۡنِ
ﱟ
ءَأَرۡبَابٞ
ﱠ
مُّتَفَرِّقُونَ
ﱡ
خَيۡرٌ
ﱢ
أَمِ
ﱣ
ٱللَّهُ
ﱤ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱥ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱦ
٣٩
ﱧ
О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могущественный?
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Tafsir Fathul Majid
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