Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:39
Yusuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ﱞ
ٱلسِّجۡنِ
ﱟ
ءَأَرۡبَابٞ
ﱠ
مُّتَفَرِّقُونَ
ﱡ
خَيۡرٌ
ﱢ
أَمِ
ﱣ
ٱللَّهُ
ﱤ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱥ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱦ
٣٩
ﱧ
О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могущественный?
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ
] پاشان یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- رووی كرده ئهو دوو گهنجهو بانگى كردن بۆ یهكخواپهرستى و فهرمووى: ئهی ههردوو هاوهڵهكهی بهندینخانهم ئایا كۆمهڵێك پهروهردگاری لێك جیاواز باشتره كه ئێوه ئهیانپهرستن [
أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩)
] یاخود تهنها خوایهك كه الله یهو تاك و تهنهاو باڵادهست و بهتوانایه.