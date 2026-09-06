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Тафсир: Yusuf 12:38
Yusuf
38
12:38
واتبعت ملة ابايي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٣٨
وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٨
وَٱتَّبَعۡتُ
ﱁ
مِلَّةَ
ﱂ
ءَابَآءِيٓ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱅ
وَيَعۡقُوبَۚ
ﱆﱇ
مَا
ﱈ
كَانَ
ﱉ
لَنَآ
ﱊ
أَن
ﱋ
نُّشۡرِكَ
ﱌ
بِٱللَّهِ
ﱍ
مِن
ﱎ
شَيۡءٖۚ
ﱏﱐ
ذَٰلِكَ
ﱑ
مِن
ﱒ
فَضۡلِ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
عَلَيۡنَا
ﱕ
وَعَلَى
ﱖ
ٱلنَّاسِ
ﱗ
وَلَٰكِنَّ
ﱘ
أَكۡثَرَ
ﱙ
ٱلنَّاسِ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَشۡكُرُونَ
ﱜ
٣٨
ﱝ
Я последовал за верой моих отцов Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова). Нам не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к нам и к человечеству, но большинство людей неблагодарны.
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Tafsir Muyassar
واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعبدت الله وحده، ما كان لنا أن نجعل لله شريكًا في عبادته، ذلك التوحيد بإفراد الله بالعبادة، مما تفضل الله به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمة التوحيد والإيمان.