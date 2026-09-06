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Тафсир: Yusuf 12:36
Yusuf
36
12:36
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين ٣٦
وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًۭا ۖ وَقَالَ ٱلْـَٔاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًۭا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦
وَدَخَلَ
ﲤ
مَعَهُ
ﲥ
ٱلسِّجۡنَ
ﲦ
فَتَيَانِۖ
ﲧﲨ
قَالَ
ﲩ
أَحَدُهُمَآ
ﲪ
إِنِّيٓ
ﲫ
أَرَىٰنِيٓ
ﲬ
أَعۡصِرُ
ﲭ
خَمۡرٗاۖ
ﲮﲯ
وَقَالَ
ﲰ
ٱلۡأٓخَرُ
ﲱ
إِنِّيٓ
ﲲ
أَرَىٰنِيٓ
ﲳ
أَحۡمِلُ
ﲴ
فَوۡقَ
ﲵ
رَأۡسِي
ﲶ
خُبۡزٗا
ﲷ
تَأۡكُلُ
ﲸ
ٱلطَّيۡرُ
ﲹ
مِنۡهُۖ
ﲺﲻ
نَبِّئۡنَا
ﲼ
بِتَأۡوِيلِهِۦٓۖ
ﲽﲾ
إِنَّا
ﲿ
نَرَىٰكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳂ
٣٦
ﳃ
Вместе с ним в темницу попали двое юношей. Один из них сказал: «Я видел, что выжимаю виноград». Другой сказал: «Я видел, что несу на голове хлеб, который клюют птицы. Поведай нам толкование этого, ибо мы считаем тебя одним из праведников».
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
{ و }
لما دخل يوسف السجن، كان في جملة من
{ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ }
أي: شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا، فقصها على يوسف ليعبرها، .فـ
{ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا }
وذلك الخبز
{ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ }
أي: بتفسيره، وما يؤول إليه أمرهما،
وقولهما:
{ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ }
أي: من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا، كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسلا ليوسف بإحسانه.