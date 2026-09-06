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Тафсир: Yusuf 12:35
Yusuf
35
12:35
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ٣٥
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٣٥
ثُمَّ
ﲘ
بَدَا
ﲙ
لَهُم
ﲚ
مِّنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مَا
ﲝ
رَأَوُاْ
ﲞ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲟ
لَيَسۡجُنُنَّهُۥ
ﲠ
حَتَّىٰ
ﲡ
حِينٖ
ﲢ
٣٥
ﲣ
Они увидели его доказательства, но после этого все равно решили заточить его на некоторое время.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে অবশ্যই কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।