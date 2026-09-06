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Тафсир: Yusuf 12:34
Yusuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
ﲌ
لَهُۥ
ﲍ
رَبُّهُۥ
ﲎ
فَصَرَفَ
ﲏ
عَنۡهُ
ﲐ
كَيۡدَهُنَّۚ
ﲑﲒ
إِنَّهُۥ
ﲓ
هُوَ
ﲔ
ٱلسَّمِيعُ
ﲕ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲖ
٣٤
ﲗ
Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Воистину, Он - Слышащий, Знающий.
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العربية
Tafsir Muyassar
فاستجاب الله ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله. إن الله هو السميع لدعاء يوسف، ودعاء كل داع مِن خلقه، العليم بمطلبه وحاجته وما يصلحه، وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم.