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Тафсир: Yusuf 12:33
Yusuf
33
12:33
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين ٣٣
قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٣
قَالَ
ﱹ
رَبِّ
ﱺ
ٱلسِّجۡنُ
ﱻ
أَحَبُّ
ﱼ
إِلَيَّ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
يَدۡعُونَنِيٓ
ﱿ
إِلَيۡهِۖ
ﲀﲁ
وَإِلَّا
ﲂ
تَصۡرِفۡ
ﲃ
عَنِّي
ﲄ
كَيۡدَهُنَّ
ﲅ
أَصۡبُ
ﲆ
إِلَيۡهِنَّ
ﲇ
وَأَكُن
ﲈ
مِّنَ
ﲉ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
ﲊ
٣٣
ﲋ
Он сказал: «Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд».
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Tafsir Muyassar
قال يوسف مستعيذًا مِن شرهن ومكرهن:
يا ربِّ السجنُ أحب إليَّ مما يدعونني إليه من عمل الفاحشة، وإن لم تدفع عني مكرهن أَمِلْ إليهن، وأكن من السفهاء الذين يرتكبون الإثم لجهلهم.