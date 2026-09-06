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Тафсир: Yusuf 12:32
Yusuf
32
12:32
قالت فذالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٣٢
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًۭا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ ٣٢
قَالَتۡ
ﱣ
فَذَٰلِكُنَّ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
لُمۡتُنَّنِي
ﱦ
فِيهِۖ
ﱧﱨ
وَلَقَدۡ
ﱩ
رَٰوَدتُّهُۥ
ﱪ
عَن
ﱫ
نَّفۡسِهِۦ
ﱬ
فَٱسۡتَعۡصَمَۖ
ﱭﱮ
وَلَئِن
ﱯ
لَّمۡ
ﱰ
يَفۡعَلۡ
ﱱ
مَآ
ﱲ
ءَامُرُهُۥ
ﱳ
لَيُسۡجَنَنَّ
ﱴ
وَلَيَكُونٗا
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلصَّٰغِرِينَ
ﱷ
٣٢
ﱸ
Она сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных».
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