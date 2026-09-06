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Тафсир: Yusuf 12:31
Yusuf
31
12:31
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملك كريم ٣١
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًۭٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍۢ مِّنْهُنَّ سِكِّينًۭا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكٌۭ كَرِيمٌۭ ٣١
فَلَمَّا
ﱁ
سَمِعَتۡ
ﱂ
بِمَكۡرِهِنَّ
ﱃ
أَرۡسَلَتۡ
ﱄ
إِلَيۡهِنَّ
ﱅ
وَأَعۡتَدَتۡ
ﱆ
لَهُنَّ
ﱇ
مُتَّكَـٔٗا
ﱈ
وَءَاتَتۡ
ﱉ
كُلَّ
ﱊ
وَٰحِدَةٖ
ﱋ
مِّنۡهُنَّ
ﱌ
سِكِّينٗا
ﱍ
وَقَالَتِ
ﱎ
ٱخۡرُجۡ
ﱏ
عَلَيۡهِنَّۖ
ﱐﱑ
فَلَمَّا
ﱒ
رَأَيۡنَهُۥٓ
ﱓ
أَكۡبَرۡنَهُۥ
ﱔ
وَقَطَّعۡنَ
ﱕ
أَيۡدِيَهُنَّ
ﱖ
وَقُلۡنَ
ﱗ
حَٰشَ
ﱘ
لِلَّهِ
ﱙ
مَا
ﱚ
هَٰذَا
ﱛ
بَشَرًا
ﱜ
إِنۡ
ﱝ
هَٰذَآ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
مَلَكٞ
ﱠ
كَرِيمٞ
ﱡ
٣١
ﱢ
Когда она услышала про их хитрость, то пригласила их, велела приготовить им подушки, дала каждой по ножу для фруктов и сказала: «Выйди к ним». Когда они увидели его, то так превознесли его, что порезали ножами себе руки и сказали: «Упаси Аллах! Да ведь это - не человек. Он - не кто иной, как благородный ангел».
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وكان هذا القول منهن مكرا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز، وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرا،
فقال:
{ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ }
{ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ }
تدعوهن إلى منزلها للضيافة.
{ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً }
أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش والوسائد، وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة، طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج، أو غيره،
{ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا }
ليقطعن فيها ذلك الطعام
{ وَقَالَتِ }
ليوسف:
{ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ }
في حالة جماله وبهائه.
{ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ }
أي: أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله،
{ وَقَطَّعْنَ }
من الدهش
{ أَيْدِيَهُنَّ }
بتلك السكاكين اللاتي معهن،
{ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ }
أي: تنزيها لله
{ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ }
وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين.