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Тафсир: Yusuf 12:30
Yusuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
ﳈ ﳉ
نِسۡوَةٞ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﳌ
ٱمۡرَأَتُ
ﳍ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳎ
تُرَٰوِدُ
ﳏ
فَتَىٰهَا
ﳐ
عَن
ﳑ
نَّفۡسِهِۦۖ
ﳒﳓ
قَدۡ
ﳔ
شَغَفَهَا
ﳕ
حُبًّاۖ
ﳖﳗ
إِنَّا
ﳘ
لَنَرَىٰهَا
ﳙ
فِي
ﳚ
ضَلَٰلٖ
ﳛ
مُّبِينٖ
ﳜ
٣٠
ﳝ
Женщины в городе стали говорить: «Жена знатного мужа пыталась соблазнить своего юного раба! Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение».
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ نِسۡوَةࣱ فِی ٱلۡمَدِینَةِ﴾ مَدِينَة مِصْر ﴿ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزِیزِ تُرَ ٰوِدُ فَتَىٰهَا﴾ عَبْدهَا ﴿عَن نَّفۡسِهِۦۖ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّاۖ﴾ تَمْيِيز أَيْ دَخَلَ حُبّه شِغَاف قَلْبهَا أَيْ غِلَافه ﴿إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِی ضَلَـٰلࣲ﴾ أَيْ فِي خَطَأ ﴿مُّبِینࣲ ٣٠﴾ بَيِّن بِحُبِّهَا إيَّاهُ