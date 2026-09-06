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Тафсир: Yusuf 12:3
Yusuf
3
12:3
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هاذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ٣
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ ٣
نَحۡنُ
ﲠ
نَقُصُّ
ﲡ
عَلَيۡكَ
ﲢ
أَحۡسَنَ
ﲣ
ٱلۡقَصَصِ
ﲤ
بِمَآ
ﲥ
أَوۡحَيۡنَآ
ﲦ
إِلَيۡكَ
ﲧ
هَٰذَا
ﲨ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲩ
وَإِن
ﲪ
كُنتَ
ﲫ
مِن
ﲬ
قَبۡلِهِۦ
ﲭ
لَمِنَ
ﲮ
ٱلۡغَٰفِلِينَ
ﲯ
٣
ﲰ
Мы рассказываем тебе самый прекрасный рассказ, внушая тебе в откровении этот Коран, хотя прежде ты был одним из тех, кто ничего не ведал об этом.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَیۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بِمَاۤ أَوۡحَیۡنَاۤ﴾ بِإِيحَائِنَا ﴿إِلَیۡكَ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ وأنه ﴿كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلۡغَـٰفِلِینَ ٣﴾