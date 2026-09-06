Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:29
Yusuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
ﲻ
أَعۡرِضۡ
ﲼ
عَنۡ
ﲽ
هَٰذَاۚ
ﲾﲿ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
ﳀ
لِذَنۢبِكِۖ
ﳁﳂ
إِنَّكِ
ﳃ
كُنتِ
ﳄ
مِنَ
ﳅ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
ﳆ
٢٩
ﳇ
Йусуф (Иосиф), забудь об этом! А ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Bayan ul Quran
آیت 29 يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ ھٰذَااس کے بعد وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور بولا :