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Тафсир: Yusuf 12:28
Yusuf
28
12:28
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
ﲬ
رَءَا
ﲭ
قَمِيصَهُۥ
ﲮ
قُدَّ
ﲯ
مِن
ﲰ
دُبُرٖ
ﲱ
قَالَ
ﲲ
إِنَّهُۥ
ﲳ
مِن
ﲴ
كَيۡدِكُنَّۖ
ﲵﲶ
إِنَّ
ﲷ
كَيۡدَكُنَّ
ﲸ
عَظِيمٞ
ﲹ
٢٨
ﲺ
Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал: «Воистину, все это - ваши женские козни. Воистину, ваши козни велики!
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العربية
Tafsir Muyassar
فلما رأى الزوج قميص يوسف شُقَّ من خلفه علم براءة يوسف،
وقال لزوجته:
إن هذا الكذب الذي اتهمتِ به هذا الشاب هو مِن جملة مكركن -أيتها النساء-، إنَّ مكركن عظيم.