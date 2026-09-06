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Тафсир: Yusuf 12:28
Yusuf
28
12:28
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
ﲬ
رَءَا
ﲭ
قَمِيصَهُۥ
ﲮ
قُدَّ
ﲯ
مِن
ﲰ
دُبُرٖ
ﲱ
قَالَ
ﲲ
إِنَّهُۥ
ﲳ
مِن
ﲴ
كَيۡدِكُنَّۖ
ﲵﲶ
إِنَّ
ﲷ
كَيۡدَكُنَّ
ﲸ
عَظِيمٞ
ﲹ
٢٨
ﲺ
Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал: «Воистину, все это - ваши женские козни. Воистину, ваши козни велики!
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ }
عرف بذلك صدق يوسف وبراءته، وأنها هي الكاذبة.
فقال لها سيدها:
{ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ }
وهل أعظم من هذا الكيد، الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت، ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام