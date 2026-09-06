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Тафсир: Yusuf 12:27
Yusuf
27
12:27
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
ﲡ
كَانَ
ﲢ
قَمِيصُهُۥ
ﲣ
قُدَّ
ﲤ
مِن
ﲥ
دُبُرٖ
ﲦ
فَكَذَبَتۡ
ﲧ
وَهُوَ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲪ
٢٧
ﲫ
А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он - один из тех, кто говорит правду».
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।’