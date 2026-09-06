Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:26
Yusuf
26
12:26
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ٢٦
قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٦
قَالَ
ﲌ
هِيَ
ﲍ
رَٰوَدَتۡنِي
ﲎ
عَن
ﲏ
نَّفۡسِيۚ
ﲐﲑ
وَشَهِدَ
ﲒ
شَاهِدٞ
ﲓ
مِّنۡ
ﲔ
أَهۡلِهَآ
ﲕ
إِن
ﲖ
كَانَ
ﲗ
قَمِيصُهُۥ
ﲘ
قُدَّ
ﲙ
مِن
ﲚ
قُبُلٖ
ﲛ
فَصَدَقَتۡ
ﲜ
وَهُوَ
ﲝ
مِنَ
ﲞ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲟ
٢٦
ﲠ
Он сказал: «Это она пыталась соблазнить меня». А свидетель из ее семьи сказал: «Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он - один из тех, кто лжет.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{شایەتی دانی یەكەم بە پاكێتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئافرهتهكه خۆی بوو كه دوای من كهوت و داوای لێ كردم [
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا
] وه شایهتێك له كهسوكاری خۆیان كه وتراوه: پیاوێك بووه ئامۆزای عهزیزی میصر بووه، یاخود مناڵێك بووه له بێشكهداو به ئیزنی خوای گهوره هاتۆته قسه وتوویهتی: [
إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦)
] ئهگهر قهمیسهكهی یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له پێشهوه دڕابێ ئهوه ئافرهتهكه ڕاست دهكات و یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- پهلاماری ئهوی داوه بۆیه له پێشهوه قهمیسهكهی دڕاوه، وه یوسف له درۆزنانهو ئهو درۆ دهكات و ڕاست ناكات.