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Тафсир: Yusuf 12:26
Yusuf
26
12:26
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ٢٦
قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍۢ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٦
قَالَ
ﲌ
هِيَ
ﲍ
رَٰوَدَتۡنِي
ﲎ
عَن
ﲏ
نَّفۡسِيۚ
ﲐﲑ
وَشَهِدَ
ﲒ
شَاهِدٞ
ﲓ
مِّنۡ
ﲔ
أَهۡلِهَآ
ﲕ
إِن
ﲖ
كَانَ
ﲗ
قَمِيصُهُۥ
ﲘ
قُدَّ
ﲙ
مِن
ﲚ
قُبُلٖ
ﲛ
فَصَدَقَتۡ
ﲜ
وَهُوَ
ﲝ
مِنَ
ﲞ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﲟ
٢٦
ﲠ
Он сказал: «Это она пыталась соблазнить меня». А свидетель из ее семьи сказал: «Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он - один из тех, кто лжет.
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السعدي Al-Sa'di
فبرأ نفسه مما رمته به،
وقال:
{ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي }
فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما. ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، فمنَّ الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها، يشهد بقرينة من وجدت معه، فهو الصادق،
فقال:
{ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ }
لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها، المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا الجانب.