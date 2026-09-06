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Тафсир: Yusuf 12:25
Yusuf
25
12:25
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍۢ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٥
وَٱسۡتَبَقَا
ﱳ
ٱلۡبَابَ
ﱴ
وَقَدَّتۡ
ﱵ
قَمِيصَهُۥ
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مِن
ﱷ
دُبُرٖ
ﱸ
وَأَلۡفَيَا
ﱹ
سَيِّدَهَا
ﱺ
لَدَا
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ٱلۡبَابِۚ
ﱼﱽ
قَالَتۡ
ﱾ
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ﱿ
جَزَآءُ
ﲀ
مَنۡ
ﲁ
أَرَادَ
ﲂ
بِأَهۡلِكَ
ﲃ
سُوٓءًا
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَن
ﲆ
يُسۡجَنَ
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
عَذَابٌ
ﲉ
أَلِيمٞ
ﲊ
٢٥
ﲋ
Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала: «Как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям?!».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf alikimbilia mlangoni kutaka kutoka, na yeye (mke wa kiongozi) akafanya haraka kumshika na akamvuta nguo yake kwa nyuma ili kumzuia asitoke na akaipasua. Wakamkuta mumewe kwenye mlango, hapo akasema (mke wa Kiongozi), «Ni yapi malipo ya anayetafuta jambo baya kwa mke wako, isipokuwa ni afungwe au apewe adhabu yenye uchungu?»