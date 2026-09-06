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Тафсир: Yusuf 12:24
Yusuf
24
12:24
ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ٢٤
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٢٤
وَلَقَدۡ
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هَمَّتۡ
ﱝ
بِهِۦۖ
ﱞﱟ
وَهَمَّ
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بِهَا
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لَوۡلَآ
ﱢ
أَن
ﱣ
رَّءَا
ﱤ
بُرۡهَٰنَ
ﱥ
رَبِّهِۦۚ
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كَذَٰلِكَ
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لِنَصۡرِفَ
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عَنۡهُ
ﱪ
ٱلسُّوٓءَ
ﱫ
وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ
ﱬﱭ
إِنَّهُۥ
ﱮ
مِنۡ
ﱯ
عِبَادِنَا
ﱰ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
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٢٤
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Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных (или искренних) рабов.
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﴿وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهِۦۖ﴾ قَصَدَتْ مِنْهُ الْجِمَاع ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ قَصَدَ ذَلِكَ ﴿لَوۡلَاۤ أَن رَّءَا بُرۡهَـٰنَ رَبِّهِۦۚ﴾ قال ابن عَبَّاس مُثِّلَ لَهُ يَعْقُوب فَضَرَبَ صَدْره فَخَرَجَتْ شَهْوَته مِنْ أَنَامِله وَجَوَاب لَوْلَا لَجَامَعَهَا ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ أَرَيْنَاهُ الْبُرْهَان ﴿لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوۤءَ﴾ الْخِيَانَة ﴿وَٱلۡفَحۡشَاۤءَۚ﴾ الزنى ﴿إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلِصِینَ ٢٤﴾ فِي الطَّاعَة وَفِي قِرَاءَة بِفَتْحِ اللَّام أَيْ الْمُخْتَارِينَ