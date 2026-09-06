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Тафсир: Yusuf 12:23
Yusuf
23
12:23
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ٢٣
وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٣
وَرَٰوَدَتۡهُ
ﱁ
ٱلَّتِي
ﱂ
هُوَ
ﱃ
فِي
ﱄ
بَيۡتِهَا
ﱅ
عَن
ﱆ
نَّفۡسِهِۦ
ﱇ
وَغَلَّقَتِ
ﱈ
ٱلۡأَبۡوَٰبَ
ﱉ
وَقَالَتۡ
ﱊ
هَيۡتَ
ﱋ
لَكَۚ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
مَعَاذَ
ﱏ
ٱللَّهِۖ
ﱐﱑ
إِنَّهُۥ
ﱒ
رَبِّيٓ
ﱓ
أَحۡسَنَ
ﱔ
مَثۡوَايَۖ
ﱕﱖ
إِنَّهُۥ
ﱗ
لَا
ﱘ
يُفۡلِحُ
ﱙ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﱚ
٢٣
ﱛ
Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: «Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах! Ведь он - мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют».
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Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na mke wa yule kiongozi, ambaye Yūsuf alikuwa nyumbani kwake, alimtaka Yūsuf kwa upole na kubembeleza, kwa kuwa alimpenda sana na kwa ajili ya uzuri wake, na akamfungia milango na akasema kumwambia Yūsuf, «Njoo kwangu.» Akasema, «Najilinda kwa Mwenyezi Mungu na najihifadhi Kwake na kujihami kutokana na hayo unayoniitia ya kumfanyia hiana bwanangu aliyeyafanya mazuri mashukio yangu na akanikirimu. Sitamhini kwa watu wake. Hakika hafaulu anayedhulumu na akafanya mambo ambayo hatakiwi kuyafanya.