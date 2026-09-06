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Тафсир: Yusuf 12:22
Yusuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
ﳄ
بَلَغَ
ﳅ
أَشُدَّهُۥٓ
ﳆ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﳇ
حُكۡمٗا
ﳈ
وَعِلۡمٗاۚ
ﳉﳊ
وَكَذَٰلِكَ
ﳋ
نَجۡزِي
ﳌ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳍ
٢٢
ﳎ
Когда Йусуф (Иосиф) достиг зрелого возраста, Мы даровали ему умение принимать решения и знание. Так Мы вознаграждаем творящих добро.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf alipofikia umri wa kukamilika nguvu za ujana wake, tulimpa fahamu na elimu. Na mfano wa malipo haya tuliyomlipa Yūsuf kwa wema wake, tutawalipa walio wema kwa wema wao. Katika haya kauna kumliwaza Mtume, rehema za Mwenyezi Mungu na amani zimshukiye.