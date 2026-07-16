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Yusuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
بَلَغَ
أَشُدَّهُۥٓ
ءَاتَيۡنَٰهُ
حُكۡمٗا
وَعِلۡمٗاۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٢٢
Когда Йусуф (Иосиф) достиг зрелого возраста, Мы даровали ему умение принимать решения и знание. Так Мы вознаграждаем творящих добро.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥۤ﴾ وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَنَة أَوْ وَثَلَاث ﴿ءَاتَیۡنَـٰهُ حُكۡمࣰا﴾ حِكْمَة ﴿وَعِلۡمࣰاۚ﴾ فِقْهًا فِي الدِّين قَبْل أَنْ يُبْعَث نَبِيًّا ﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا جَزَيْنَاهُ ﴿نَجۡزِی ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٢٢﴾ لِأَنْفُسِهِمْ