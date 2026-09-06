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Тафсир: Yusuf 12:22
Yusuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
ﳄ
بَلَغَ
ﳅ
أَشُدَّهُۥٓ
ﳆ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﳇ
حُكۡمٗا
ﳈ
وَعِلۡمٗاۚ
ﳉﳊ
وَكَذَٰلِكَ
ﳋ
نَجۡزِي
ﳌ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳍ
٢٢
ﳎ
Когда Йусуф (Иосиф) достиг зрелого возраста, Мы даровали ему умение принимать решения и знание. Так Мы вознаграждаем творящих добро.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
{ وَلَمَّا بَلَغَ }
يوسف
{ أَشُدَّهُ }
أي: كمال قوته المعنوية والحسية، وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة، من النبوة والرسالة.
{ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا }
أي: جعلناه نبيا رسولا، وعالما ربانيا،
{ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }
في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا، على أن يوسف وفَّى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة.