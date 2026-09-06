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Тафсир: Yusuf 12:2
Yusuf
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
ﲙ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﲚ
قُرۡءَٰنًا
ﲛ
عَرَبِيّٗا
ﲜ
لَّعَلَّكُمۡ
ﲝ
تَعۡقِلُونَ
ﲞ
٢
ﲟ
Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его.
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العربية
Tafsir Muyassar
إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب، لعلكم -أيها العرب- تعقلون معانيه وتفهمونها، وتعملون بهديه.