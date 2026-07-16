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Yusuf
16
12:16
وجاءوا اباهم عشاء يبكون ١٦
وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًۭ يَبْكُونَ ١٦
وَجَآءُوٓ
أَبَاهُمۡ
عِشَآءٗ
يَبۡكُونَ
١٦
Вечером они вернулись к своему отцу с плачем
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦)
] دوای ئهوهی خستیانه ناو بیرهكهوه له شهودا به گریانهوه گهڕانهوه بۆ لای باوكیان.