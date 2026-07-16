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Yusuf
12
12:12
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢
أَرۡسِلۡهُ
مَعَنَا
غَدٗا
يَرۡتَعۡ
وَيَلۡعَبۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
١٢
Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدࣰا﴾ إلَى الصَّحْرَاء ﴿نَرۡتَعۡ وَنَلۡعَبۡ﴾ بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢﴾