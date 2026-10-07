Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yusuf Ая 104
Yusuf
104
12:104
وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ١٠٤
وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٠٤
وَمَا
ﱁ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﱂ
عَلَيۡهِ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَجۡرٍۚ
ﱅﱆ
إِنۡ
ﱇ
هُوَ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
ذِكۡرٞ
ﱊ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱋ
١٠٤
ﱌ
Ты не просишь у них вознаграждения за это, ведь это - только Напоминание для миров.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.