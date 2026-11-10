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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 95
Yunus
95
10:95
ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ٩٥
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٩٥
وَلَا
ﲵ
تَكُونَنَّ
ﲶ
مِنَ
ﲷ
ٱلَّذِينَ
ﲸ
كَذَّبُواْ
ﲹ
بِـَٔايَٰتِ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
فَتَكُونَ
ﲼ
مِنَ
ﲽ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﲾ
٩٥
ﲿ
Не будь в числе тех, которые считают ложью знамения Аллаха, а не то окажешься одним из потерпевших убыток.
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