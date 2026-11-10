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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 93
Yunus
93
10:93
ولقد بوانا بني اسراييل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ٩٣
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍۢ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣
وَلَقَدۡ
ﲃ
بَوَّأۡنَا
ﲄ
بَنِيٓ
ﲅ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲆ
مُبَوَّأَ
ﲇ
صِدۡقٖ
ﲈ
وَرَزَقۡنَٰهُم
ﲉ
مِّنَ
ﲊ
ٱلطَّيِّبَٰتِ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﲍ
حَتَّىٰ
ﲎ
جَآءَهُمُ
ﲏ
ٱلۡعِلۡمُۚ
ﲐﲑ
إِنَّ
ﲒ
رَبَّكَ
ﲓ
يَقۡضِي
ﲔ
بَيۡنَهُمۡ
ﲕ
يَوۡمَ
ﲖ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲗ
فِيمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
فِيهِ
ﲚ
يَخۡتَلِفُونَ
ﲛ
٩٣
ﲜ
Мы поселили сынов Исраила (Израиля) в славной стране и одарили их благами. Между ними не было разногласий, пока к ним не явилось знание. Воистину, в День воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях.
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