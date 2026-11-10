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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 92
Yunus
92
10:92
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ٩٢
فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةًۭ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ ٩٢
فَٱلۡيَوۡمَ
ﱳ
نُنَجِّيكَ
ﱴ
بِبَدَنِكَ
ﱵ
لِتَكُونَ
ﱶ
لِمَنۡ
ﱷ
خَلۡفَكَ
ﱸ
ءَايَةٗۚ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
كَثِيرٗا
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنَّاسِ
ﱾ
عَنۡ
ﱿ
ءَايَٰتِنَا
ﲀ
لَغَٰفِلُونَ
ﲁ
٩٢
ﲂ
Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя». Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамениями.
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