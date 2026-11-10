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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 87
Yunus
87
10:87
واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المومنين ٨٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًۭا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةًۭ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲤ
إِلَىٰ
ﲥ
مُوسَىٰ
ﲦ
وَأَخِيهِ
ﲧ
أَن
ﲨ
تَبَوَّءَا
ﲩ
لِقَوۡمِكُمَا
ﲪ
بِمِصۡرَ
ﲫ
بُيُوتٗا
ﲬ
وَٱجۡعَلُواْ
ﲭ
بُيُوتَكُمۡ
ﲮ
قِبۡلَةٗ
ﲯ
وَأَقِيمُواْ
ﲰ
ٱلصَّلَوٰةَۗ
ﲱﲲ
وَبَشِّرِ
ﲳ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲴ
٨٧
ﲵ
Мы ниспослали откровение Мусе (Моисею) и его брату: «Обеспечьте свой народ жилищами в Египте, превратите свои жилища в места для поклонения и совершайте намаз. Обрадуй же верующих!».
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