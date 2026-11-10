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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 75
Yunus
75
10:75
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون ومليه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ٧٥
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ بِـَٔايَـٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًۭا مُّجْرِمِينَ ٧٥
ثُمَّ
ﲢ
بَعَثۡنَا
ﲣ
مِنۢ
ﲤ
بَعۡدِهِم
ﲥ
مُّوسَىٰ
ﲦ
وَهَٰرُونَ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
فِرۡعَوۡنَ
ﲩ
وَمَلَإِيْهِۦ
ﲪ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲫ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﲬ
وَكَانُواْ
ﲭ
قَوۡمٗا
ﲮ
مُّجۡرِمِينَ
ﲯ
٧٥
ﲰ
После них Мы послали Мусу (Моисея) и Харуна (Аарона) с Нашими знамениями к Фараону и его знати, но они возгордились. Они были грешным народом.
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