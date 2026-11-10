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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 73
Yunus
73
10:73
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلايف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ٧٣
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَـٰهُمْ خَلَـٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٣
فَكَذَّبُوهُ
ﱷ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱸ
وَمَن
ﱹ
مَّعَهُۥ
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱼ
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱽ
خَلَٰٓئِفَ
ﱾ
وَأَغۡرَقۡنَا
ﱿ
ٱلَّذِينَ
ﲀ
كَذَّبُواْ
ﲁ
بِـَٔايَٰتِنَاۖ
ﲂﲃ
فَٱنظُرۡ
ﲄ
كَيۡفَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
عَٰقِبَةُ
ﲇ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲈ
٧٣
ﲉ
Они сочли его лжецом, и Мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге. Мы сделали их преемниками и потопили тех, кто отвергал Наши знамения. Посмотри же, каким был конец увещеваемых!
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