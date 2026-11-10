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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 72
Yunus
72
10:72
فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين ٧٢
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٧٢
فَإِن
ﱤ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﱥ
فَمَا
ﱦ
سَأَلۡتُكُم
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
أَجۡرٍۖ
ﱩﱪ
إِنۡ
ﱫ
أَجۡرِيَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَلَى
ﱮ
ٱللَّهِۖ
ﱯﱰ
وَأُمِرۡتُ
ﱱ
أَنۡ
ﱲ
أَكُونَ
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱵ
٧٢
ﱶ
Но если вы отвернетесь, то ведь я не просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне велено быть одним из мусульман».
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