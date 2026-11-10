Tafseer Jalalayn Тафсир: Yunus Ая 71

﴿وَٱتۡلُ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿عَلَیۡهِمۡ﴾ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿نَبَأَ﴾ خَبَر ﴿نُوحٍ﴾ وَيُبْدَل مِنْهُ ﴿إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ یَـٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ﴾ شَقَّ ﴿عَلَیۡكُم مَّقَامِی﴾ لُبْثِي فِيكُمْ ﴿وَتَذۡكِیرِی﴾ وَعْظِي إيَّاكُمْ ﴿بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوۤا۟ أَمۡرَكُمۡ﴾ اعْزِمُوا عَلَى أَمْر تَفْعَلُونَهُ بِي ﴿وَشُرَكَاۤءَكُمۡ﴾ الْوَاو بِمَعْنَى مَعَ ﴿ثُمَّ لَا یَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَیۡكُمۡ غُمَّةࣰ﴾ مَسْتُورًا بَلْ أَظْهِرُوهُ وَجَاهِرُونِي بِهِ ﴿ثُمَّ ٱقۡضُوۤا۟ إِلَیَّ﴾ امْضُوا فِيمَا أَرَدْتُمُوهُ ﴿وَلَا تُنظِرُونِ ٧١﴾ تُمْهِلُونِ فَإِنِّي لَسْت مُبَالِيًا بِكُمْ