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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Yunus Ая 68
Yunus
68
10:68
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهاذا اتقولون على الله ما لا تعلمون ٦٨
قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲝ
ٱتَّخَذَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
وَلَدٗاۗ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲢﲣ
هُوَ
ﲤ
ٱلۡغَنِيُّۖ
ﲥﲦ
لَهُۥ
ﲧ
مَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲪ
وَمَا
ﲫ
فِي
ﲬ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲭﲮ
إِنۡ
ﲯ
عِندَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
سُلۡطَٰنِۭ
ﲲ
بِهَٰذَآۚ
ﲳﲴ
أَتَقُولُونَ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
مَا
ﲸ
لَا
ﲹ
تَعۡلَمُونَ
ﲺ
٦٨
ﲻ
Они говорят: «Аллах взял себе сына». Пречист Он! Он богат, и Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете?
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